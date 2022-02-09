Üye Girişi
Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı

09.02.2022 11:27
Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı

Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre fuar, Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) tarafından organize edildi.

Ülkede ilk olma özelliği taşıyan, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Navantia, BAE Systems, L3 Harris and Norinco gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 37 ülkeden 450 firmanın katılacağı fuarda, kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında en son teknolojiler ve ürünler sergilenecek.

Suudi Arabistan da askeri ve devlet kurumlarının yanı sıra yerel şirketlerin de katılımıyla güvenlik ve savunma alanlarında yerel kabiliyetlerini sergileyecek.

Fuardan bir gün önce Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenleyeceği Riyad Savunma Forumu'na savunma ve güvenlik sektörlerinin geleceğini görüşmek üzere çok sayıda askeri ve siyasi yetkilinin katılması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Suudi Arabistan, Lockheed Martin, Fuar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement