Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Medya İmparatorluğu Kurmak İstiyor"

Suudi Arabistan Medya İmparatorluğu Kurmak İstiyor"

1 saat önce

Suudi Arabistan yönetiminin özellikle batı dünyasındaki imajını düzeltmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Medya İmparatorluğu Kurmak İstiyor
Suudi Arabistan yönetiminin özellikle batı dünyasındaki imajını düzeltmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya çalıştığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı görüntülü çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Vice Medya'yla ülkesinin imajını düzeltecek ve aynı zamanda bir medya imparatorluğu kurmasına yardım etmesi için bir anlaşma yapmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, "Muhammed bin Salman uluslararası bir medya imparatorluğu kurarak rakip ülkelerle mücadele etmek ve ülkesinin imajını düzeltmek istiyor." ifadelerine yer verdiği habere referans olarak ise "Suudi Arabistan'ın imaj çalışmalarının içerisinde yer alan kişileri" gösterdi.

Gazete, haberinde Riyad yönetiminin Vice medya grubuyla bir anlaşma yaparak "medya imparatorluğu" kurmaya çalıştığını bildirdi.

Wall Street Journal, Arap dünyası üzerinde özellikle Türk dizilerinin ve Al Jazeera haber kanalının etkili olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan"ın medya üzerinden kurulan söylemi kendisinin kontrol etmeye çalıştığını kaydetti.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından sonra Riyad yönetiminin çabalarının "zora girdiğine" dikkat eçeken gazete, Vice medya grubuyla yapılacak anlaşmanın Kaşıkçı olayından dolayı "mümkün olamayabileceğini" belirtti.

Gazete ayrıca, Vice medya grubunun geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir küçülmeye gittiği yönünde bir bilgi paylaşarak, Vice medya grubunun ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyabileceğini yazdı.

Öte yandan haberde, Suudi Arabistan yönetiminin hali hazırda İndependent, Bloomberg gibi batı dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarıyla çeşitli anlaşmalar yaptığına dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:39 Kaynak: AA

Wall Street Jurnal Gazetesi, Suudi Arabistan, Güncel
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