Suudi Arabistan, Mekke'yi "İslam dünyasının ilk akıllı şehri" yapmayı hedefliyor

Suudi Arabistan'ın Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Mekke'yi "İslam dünyasının ilk akıllı şehri" haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mekke Emiri Prens Faysal, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, Mekke'de devam eden Hac ibadeti ve Mekke'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mekke'nin Hac yapmak isteyen tüm Müslümanlara kapılarını açtığını aktaran Faysal, hac ibadetinin Kurban Bayramının ikinci gününde devam ettiğini kaydetti.

Faysal, Mekke'deki kamu hizmetlerinin Mescid-i Haram bölgesi haricinde tek bir yerden idare edilmesiyle kolaylaştığına dikkati çekti.

Mekke'nin geliştirilmesi konusunda "ortak bir çaba" gerektiğini dile getiren Faysal, Mekke'yi "İslam dünyasının ilk akıllı şehri" haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Faysal, "Dijital altyapının kurulması birçok projeyle alakalı. Hac ve umre organizasyonlarının olacağı bu projenin bir yıldan önce bitmesi mümkün değil." dedi.

Suudi Arabistan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, Vizyon 2030 programı çerçevesinde Harem-i Şerif dahil Mekke'de yürütülecek bir kalkınma projesinin hayata geçirileceğini duyurmuştu.