Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturması - Son Dakika

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturması

17.10.2020 08:53
Suudi Arabistan menşeli

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin başvurusuna istinaden, Suudi Arabistan Krallığı menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan, Resmi Gazete, Ticaret, Karar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan menşeli 'alçak yoğunluk polietilen'e damping soruşturması - Son Dakika Ekonomi

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