Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

22.09.2022 23:58
Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Suudi Arabistan Milli Günü'nün 92. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Suudi Arabistan Milli Günü'nün 92. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Yousef Alharbi ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik iki ülke milli marşlarının okunması ve ardından Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerden kesitlerin yer aldığı video gösterimiyle başladı.

Maslahatgüzar Alharbi, Suudi Arabistan'ın 2030 Uluslararası Expo Fuarına ev sahipliği adaylığı hususunda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye şükranlarını iletti.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkileri anımsatan Alharbi, bu bağın iki ülke liderinin karşılıklı ziyaretleriyle taçlandığına işaret etti.

Alharbi, "Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyadaki ağırlığı, devam eden bölgesel krizlerin çözülmesindeki yapıcı rolleri, G-20 grubunun iki üye ülkesi olarak büyük ekonomik potansiyellere sahip oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla iki ülkenin iş birliği kesinlikle halklarımızın ve tüm dünyanın çıkarlarınadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Suudi Arabistan mutfağına özgü lezzetler davetlilere sunulurken müzik dinletisi icra edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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