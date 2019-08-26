Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan müfredatında 'Osmanlı' değişikliği
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Suudi Arabistan müfredatında 'Osmanlı' değişikliği

1 saat önce

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile daha önce 'hilafet' olarak anlatılan Osmanlı Devleti, 'işgalci' güç olarak tanımlandı.

Suudi Arabistan müfredatında 'Osmanlı' değişikliği, System.String[]

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile daha önce 'hilafet' olarak anlatılan Osmanlı Devleti, 'işgalci' güç olarak tanımlandı.


Suudi Arabistan'da ders kitaplarında yapılan müfredat değişikliği ile Osmanlı Devleti artık kitaplarda 'işgalci' güç olarak gösteriliyor. Eski ders kitaplarında Osmanlı Devleti'nden hayırla bahseden Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının yaptığı değişiklik halk arasında da şaşkınlığa sebep oldu.


Prens Sattam bin Halit Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlayarak, "Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.


Suudi Arabistan halkı ise, cuma hutbesini asırlarca Hakim'ül Haremeyn (Harem Bölgesi'nin sahibi) ibaresi yerine Hadim'ül Haremeyn (Kabe'nin Harem Bölgesi'nin hizmetçisi) diye okutan halife Osmanlı sultanlarının halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını söylediler.


Öte yandan Suudi Arabistan, bu sene vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda ikaz etti. Ancak bu yıl çok sayıda Suudi, Türkiye'yi ziyaret etti. - RİYAD

Osmanlı Devleti, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
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