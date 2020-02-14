Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir görüşme planı olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Bakan Bin Ferhan, Netanyahu ile Bin Selman arasında muhtemel bir görüşme olacağı yönünde İsrail basınında yer alan haberleri yalanlayarak, "Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir toplantı planı yok." ifadesini kullandı.

Israel Hayom gazetesinde 10 Şubat'ta yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile Bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtilmişti.

Haaretz gazetesinin çarşamba günü yayımladığı haberde de Netanyahu'nun seçim çıkarlarına hizmet edeceği için Arap ülkeleriyle ilişkilerini ortaya çıkarmakta acele ettiğine dikkat çekilmişti.

İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen, Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ve Başbakan yardımcılarının son günlerde Netanyahu'nun 2 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi bir Arap ülkesini ziyaret etmesi için çabaladığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun görüşmek istediği isimlerin başında Bin Selman'ın geldiği kaydedilmişti.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci

İsrail ile normalleşme, Tel Aviv'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez'deki Arap ülkelerinde düzenlenen spor, ekonomik ve kültürel etkinliklere katılmasıyla son dönemlerde hız kazandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.