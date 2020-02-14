Suudi Arabistan "Netanyahu ile Veliaht Prens Bin Selman'ın görüşeceği haberlerini" yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 'Netanyahu ile Veliaht Prens Bin Selman'ın görüşeceği haberlerini' yalanladı - Son Dakika

Suudi Arabistan "Netanyahu ile Veliaht Prens Bin Selman'ın görüşeceği haberlerini" yalanladı

7 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir görüşme planı olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir görüşme planı olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Bakan Bin Ferhan, Netanyahu ile Bin Selman arasında muhtemel bir görüşme olacağı yönünde İsrail basınında yer alan haberleri yalanlayarak, "Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir toplantı planı yok." ifadesini kullandı.

Israel Hayom gazetesinde 10 Şubat'ta yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile Bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtilmişti.

Haaretz gazetesinin çarşamba günü yayımladığı haberde de Netanyahu'nun seçim çıkarlarına hizmet edeceği için Arap ülkeleriyle ilişkilerini ortaya çıkarmakta acele ettiğine dikkat çekilmişti.

İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen, Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ve Başbakan yardımcılarının son günlerde Netanyahu'nun 2 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi bir Arap ülkesini ziyaret etmesi için çabaladığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun görüşmek istediği isimlerin başında Bin Selman'ın geldiği kaydedilmişti.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci

İsrail ile normalleşme, Tel Aviv'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez'deki Arap ülkelerinde düzenlenen spor, ekonomik ve kültürel etkinliklere katılmasıyla son dönemlerde hız kazandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Natalie Portman'ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi: İkiyüzlüsün
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan "Netanyahu ile Veliaht Prens Bin Selman'ın görüşeceği haberlerini" yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]