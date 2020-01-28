Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yaklaştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yaklaştı! - Son Dakika Spor

Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yaklaştı!

6 saat önce

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan'a ait devlet fonu PIF (Arab state's Public Investment Fund) arasında yürütülen görüşmelerde önemli yol kat edildi.

Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yaklaştı!, System.String[]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan'a ait devlet fonu PIF (Arab state's Public Investment Fund) arasında yürütülen görüşmelerde önemli yol kat edildi.


Ligde 30 puanla 14. sırada yer alan Newcastle ekibinin yaklaşık 350 milyon sterlin karşılığında el değiştirmesi bekleniyor.


Ashley'nin 2007 yılında 134 milyon sterline satın aldığı Newcastle United, bugüne kadar iki kez Premier Lig'den düştü.


2013 yılında Sheffield United'ın yarısına ortak olan Suudi prens Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, geçen yıl şubat ayında kulübün tamamını satın almıştı.


- Spor üzerinden makyaj


Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de vahşice katledilmesinin ardından, Riyad yönetimi dünyada büyük darbe alan imajını düzeltmek için spor organizasyonlarına büyük yatırımlar yapmaya başladı.


Suudi Arabistan yönetimi Batılı devletlerle daha iyi ilişkiler kurmak, Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmek, insan hakları kuruluşlarına hoş görünmek ve uluslararası arenada düştüğü tamiri imkansız durumdan kurtulmak için, ses getiren spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya yöneldi.


Tenis turnuvaları, boks maçları, kadın Amerikan güreşi organizasyonları yapan Suudi Arabistan, son olarak Barcelona ve Real Madrid'in de mücadele ettiği İspanya Kral Kupası'nın yanı sıra Dakar Rallisi'ne ev sahipliği yapmıştı.


Suudi Arabistan'ın İspanya Kral Kupası'nın 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilmesi için 120 milyon avro, Dakar Rallisi'nin organizasyonu için 15 milyon avro, Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz arasındaki unvan maçı için de 100 milyon dolar harcadığı basına yansıdı.


Manchester City'nin gol makinesi Agüero'nun Newcastle'a attığı goller! İzleyelim...


Amerika Birleşik Devletleri, Newcastle United FC, Suudi Arabistan, Sterlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:03 
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