Suudi Arabistan Nisan Ayında Petrol İhracatını Kısacak
1 saat önce
Suudi Arabistan Nisan ayında ham petrol ihracatını güçlü talebe rağmen günlük 7 milyon varil/gün seviyesinin altına indirecek. Suudi bir yetkili yaptığı açıklamada Nisan ayında günlük üretimi 10 milyon varil seviyesinin “oldukça” altında tutmaya devam edeceklerini belirtti. Yetkili, “Uluslararası müşterilerden gelen talep 7,6 milyon varilm/gün ancak, biz müşterilerimize 7 milyon varil/günden daha az petrol tahsis ettik” […]The post Suudi Arabistan Nisan ayında petrol ihracatını kısacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan
Nisan ayında ham petrol ihracatını güçlü talebe rağmen günlük 7 milyon varil/gün seviyesinin altına indirecek.
Suudi bir yetkili yaptığı açıklamada Nisan ayında günlük üretimi 10 milyon varil seviyesinin "oldukça" altında tutmaya devam edeceklerini belirtti.
Yetkili, "Uluslararası müşterilerden gelen talep 7,6 milyon varilm/gün ancak, biz müşterilerimize 7 milyon varil/günden daha az petrol tahsis ettik" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20
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