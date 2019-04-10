Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Güçlerinden Sana'ya Hava Saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Husilerin kontrolündeki başkentin kuzeyinde bir plastik fabrikasını vurdu. Hava saldırısı sonucu büyük bir yangın çıktığı belirtildi.



Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre de koalisyon güçleri, plastik fabrikası ile Beni el-Haris semtinde bir vatandaşın evine 3 hava saldırısı düzenledi.



Haberde, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



Suudi Arabistan'a ait El-İhbariye kanalının koalisyon kaynaklarına dayandırdığı haberde ise insansız hava aracı (İHA) yapımı için kullanılan bir atölye ile fırlatma rampalarının bulunduğu deponun hedef alındığı aktarıldı.



Haberde ayrıca Husilere, balistik füze oluşturma, İHA ve mayın yapımı için sivil yerleşim bölgelerini kullanma gibi suçlamalar yöneltildi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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