Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı - Son Dakika
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı

7 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'ya hava saldırısı, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Husilerin kontrolündeki başkentin güneybatısında bulunan askeri noktaları vurdu.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken saldırı sonucu büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Saldırılarda başkentin güneybatısındaki Attan Dağı bölgesinde Husilere ait "Füzeler Tugayı'nın" hedef alındığı kaydedildi.

Husiler, 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, bugün Yemen'de "Sakıb-1", "Sakıb-2", "Sakıb-3" ve "Fatır-1" adı verilen 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini açıklamıştı.

Bu sistemlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle girdikleri savaşın seyrini değiştireceğini ileri süren Muşat, geliştirilen hava savunma sistemlerinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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