Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe... - Son Dakika

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe...
6 saat önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:10 Kaynak: AA
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