Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Husilerin patlayıcı yüklü İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Maliki, "sivilleri ve masumları bu tür saldırılardan korumak için uluslararası hukuka uygun şekilde tavizsiz önlemler alacaklarını" kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, 13 Haziran'da da Husilerin Sada kentinden Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine attıkları bir balistik füzenin havada imha edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.