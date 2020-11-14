Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

14.11.2020 12:37
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine sabah saatlerinde gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın "sivil yerleşim alanlarına kasıtlı şekilde gönderildiğini" ifade etti.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri dün yaptığı açıklamada da Husiler tarafından Suudi Arabistan'a doğru fırlatılan 5 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika


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