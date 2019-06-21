Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İDA'ları vurdu
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İDA'ları vurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı ile tuzaklanmış 5 insansız deniz aracını (tekne tipi İDA) vurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İDA'ları vurdu, System.String[]
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait patlayıcı ile tuzaklanmış 5 insansız deniz aracını (tekne tipi İDA) vurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Hudeyde ilinin kuzeyinde patlayıcıyla tuzaklanmış 5 İDA'nın vurulduğunu belirtti.
Maliki, Husilerin Stockholm Anlaşması'nı ihlal ederek, balistik füzeler, insansız hava araçları ve tuzaklanmış tekneler yollamak amacıyla Hudeyde kentini merkez olarak kullandıklarını söyledi.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Stockholm, Suudi Arabistan, Güncel
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