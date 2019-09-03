Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait SİHA'yı düşürdü

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye dayandırdığı habere göre, koalisyon güçleri, Husilerin Yemin Amran kentinden, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt yönüne gönderdiği bir SİHA'yı düşürdü.

Maliki, koalisyon güçlerinin, sivilleri korumak için bu SİHA'larla mücadelede gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssüne SİHA'lar ile saldırı düzenlendiğini ve hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.



Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.