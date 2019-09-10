Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Sana'dan Suudi Arabistan yönünde gönderilen bir İHA'nın Yemen'in Sada ili üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.

Maliki, koalisyon güçlerinin sivilleri Husilerin İHA'larla gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinden korumak için her türlü tedbiri aldığını ifade etti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.