Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 3 İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 3 İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla kasıtlı olarak sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını ve uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. Maliki, son 24 saatte Husilere ait patlayıcı yüklü 3 İHA'nın imha edildiğini aktardı. Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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