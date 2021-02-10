Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 2 İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 2 İHA'yı düşürdü

10.02.2021 14:51
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 2 İHA'yı düşürdü, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını ifade etti.

Koalisyon güçlerinin Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki İHA'yı imha ettiğini belirten Maliki, İHA'ların nerede etkisiz hale getirildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait patlayıcı yüklü 2 İHA'yı düşürdü - Son Dakika


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