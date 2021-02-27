Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü

27.02.2021 23:45
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü, System.String[]

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 3 patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin yazılı açıklaması, Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayınlandı.

Koalisyon güçleri tarafından Husi milislerin başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin ve ülkenin güneyine atılan 3 İHA'nın imha edildiği duyurulan açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husiler tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihbarat MİT'ten, operasyon Jandarma'dan! 175 düzensiz göçmen 11 organizatörle birlikte yakalandı Teste gerek görmeyen özel hastanenin ihmalkarlığı, 8 kişinin koronaya yakalanmasına sebep oldu Tedbirleri hiçe sayıp mekanlarını pavyona çeviren iki işletmecinin sonu karakol oldu Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan Selçuk ilk işareti verdi NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler Bir çiftin daha sobadan zehirlendiği Adana'da son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti Ben Fero oyunculuk yapma kararı aldı
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak         
23:05
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor         
21:53
Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü         
20:17
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, nükleer madde kalıntılarını Fransa'ya taşıdı Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, nükleer madde kalıntılarını Fransa'ya taşıdı         
19:48
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Bakan Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! Zirve İstanbul'un Bakan Elvan, en çok alkol vergisi ödeyen 5 ili açıkladı! Zirve İstanbul'un         
17:24
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
"İstanbul Boğazı donacak" tartışması başka bir boyuta taşındı: 2050'den sonra İstanbul'da kar görmeyeceğiz         
15:40
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 00:36:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait balistik füze ve İHA'ları düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei