Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan ve Suudi Arabistan merkezli El İhbariye kanalında yer alan açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri 8 Nisan'da da Husilerin gönderdiği bir İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.