Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: Husilerin Kızıldeniz'e yerleştirdiği 5 deniz mayını imha edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Kızıldeniz'in Yemen açıklarına yerleştirilen 5 deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Husi milisler tarafından Kızıldeniz'e yerleştirildiği tespit edilen 5 deniz mayını imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son mayınlarla, İran destekli Husilerin Yemen'de savaşın başladığı 2015 yılından bu yana yerleştirdiği mayınlardan toplam 163'ünün imha edilmiş olduğu aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.