Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana Havalimanına hava saldırısı
02.12.2020 15:03
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İran destekli Husilerin medyasına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı'na ve Al-Dailami Hava Üssü'ne iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan, koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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