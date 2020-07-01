Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya 6 hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya 6 hava saldırısı düzenledi.

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Yemen'deki İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Sana'nın güneyindeki En-Nehdeyn bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Koalisyon uçaklarının ayrıca Sana'nın doğusundaki Nukum bölgesine 2, El-Hafa bölgesi ile Sana'nın orta kesimindeki Şuub ilçesinde yer alan Askeri Mühendislik Fakültesi'ne de birer hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haberde ölü, yaralı veya hasar konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı - Son Dakika Dünya

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