Suudi Arabistan, OPEC'in petrol üretimi kısıntısını uzatmasını istiyor
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) temmuz ayının ilk haftasında Viyana’da toplanacağını belirtti ve üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:08
Enerji Bakanı Halid el Falih
, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) temmuz ayının ilk haftasında büyük bir ihtimalle Viyana
'da toplanacağını belirtti ve bu toplantıda üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.
G20 Enerji Bakanları toplantısı için Japonya
'da bulunan Halid el Falih, burada basına yaptığı açıklamada, "Viyana'da iki hafta sonra yapacağımız toplantıda petrol üretimi kısıntısının uzatılması konusunda mutabakata varacağımızı umut ediyorum." dedi.
Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin skandal savunma: Türkiye bize cevap vermedi
Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı
Trump'tan New York Times'a sert tepki