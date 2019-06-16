Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, OPEC'in petrol üretimi kısıntısını uzatmasını istiyor
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Suudi Arabistan, OPEC'in petrol üretimi kısıntısını uzatmasını istiyor

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) temmuz ayının ilk haftasında Viyana’da toplanacağını belirtti ve üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan, OPEC'in petrol üretimi kısıntısını uzatmasını istiyor, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) temmuz ayının ilk haftasında büyük bir ihtimalle Viyana'da toplanacağını belirtti ve bu toplantıda üye ülkelerin petrol üretimi kısıntısını uzatmasını umut ettiklerini bildirdi.

G20 Enerji Bakanları toplantısı için Japonya'da bulunan Halid el Falih, burada basına yaptığı açıklamada, "Viyana'da iki hafta sonra yapacağımız toplantıda petrol üretimi kısıntısının uzatılması konusunda mutabakata varacağımızı umut ediyorum." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:08 
Viyana, Opec, Suudi Arabistan, Dünya
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