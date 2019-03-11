Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan: Opec+ Kısıntısı Nisan'da Görüşülmeyecek

Suudi Arabistan: Opec+ Kısıntısı Nisan'da Görüşülmeyecek

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkelerin petrol kısıntısına ilişkin kararın görüşülmesi için Nisan toplantısının erken olduğunu söyledi ve Haziran'a işaret etti.

Suudi Arabistan: Opec+ Kısıntısı Nisan'da Görüşülmeyecek, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkelerin petrol kısıntısına ilişkin kararın görüşülmesi için Nisan toplantısının erken olduğunu söyledi ve Haziran'a işaret etti.

OPEC ve Rusya öncülüğündeki OPEC üyesi olmayan üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri 17-18 Nisan'da Viyana'da bir araya gelecekler ve üretim kısıntısı anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinde gelinen noktayı gözden geçirecekler.

Falih, Yeni Delhi'de Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, OPEC+'nın petrol üretim politikalarının değişmesi için Nisan ayındaki toplantının çok erken olacağını vurguladı.

Falih'e göre, üretim kısıntısı anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ise 25-26 Haziran'da yapılacak toplantıda karar verilecek.

Falih, küresel petrol talebinin bu yıl 1.5 milyon varil artmasını beklediklerini, Çin'in talebinin 11 milyon varil/gün düzeyini aşağının tahmin edildiğini ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:36 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!

Oyuncu Ahmet Kural'ın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 10:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan: Opec+ Kısıntısı Nisan'da Görüşülmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]