Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Riyad'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
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Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Riyad'ta temaslarda bulundu

18.10.2022 22:22
Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Riyad'ta temaslarda bulundu

Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta temaslarda bulundu.

Şura Meclisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Al eş-Şeyh, Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmenin ardandan Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Suudi Arabistanlı üyelerle yaptığı toplantıda, Şura Meclisi ile TBMM arasındaki sürekli iletişimin ve iki dostluk heyetinin rollerinin etkinleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Parlamenter ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlarda ortak ilgi alanına giren birçok konunun tartışıldığı toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğini daha geniş kapsama taşımak için çeşitli alanlarda ilişkileri artırma yolları da ele alındı.

Yeni oturumuna 16 Ekim'de başlayan Şura Meclisi'ni yurt dışından ziyaret eden ilk heyetin Türkiye - Suudi Arabistan Dostluk Grubu olduğu da belirtildi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da görüşmenin dostane ve samimi bir şekilde olduğuna işaret edildi.

Milletvekili Halil Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Dostluk grubunun toplantısının ardından TBMM ile Şura Meclisi dostluk gruplarının üyeleri, Suudi Arabistan'da ikamet eden Türk vatandaşları ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinde bir araya geldi de kaydedildi.

Türkiye - Suudi Arabistan Dostluk Grubu üyelerinin, yarın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığındaki temaslarının ardından Cidde kentine geçmesi bekleniyor.

Heyette Özcan'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve Bitlis Milletvekili Cemal Taşar bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Riyad'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

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