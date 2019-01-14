Suudi Arabistan: Petrol Piyasası Kısa Sürede Dengeye Döner
32 dakika önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasasının kısa sürede dengeye döneceğini öngördüklerini söyledi.
Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol piyasasının kısa sürede dengeye döneceğini öngördüklerini söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretiminin Aralık
ayında Kasım'a göre günde 600 bin varilden fazla azaldığına dikkat çeken Falih, petrol üreticisi ülkelerin gerektdiğinde daha fazlasını yapmaya istekli olduklarını vurguladı ve ekledi:
"Haftalık verilerin ve spekülatörlerin davranışlarının ötesine baktığımızda, doğru yolda olduğumuza ve petrol piyasasının hızla dengeye döneceğine inanmaya devam ediyoruz. Eğer daha fazla şey yapılması gerektiğini tespit edersek, OPEC olarak, müttefiklerimiz ile işbirliği içinde bunu yaparız." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:00 Kaynak: DHA
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