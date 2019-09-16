Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti
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Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti

19 dakika önce

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası uzmanları Suudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırı ile ilgili yürütülecek soruşturmaya katılmaya çağırdı. Suudi Arabistan Dışişleri, diğer ülkeleri saldırının arkasında bulunanları kınamaya davet etti.

Suudi Arabistan petrol tesisleri saldırısı ile ilgili soruşturmaya BM'yi davet etti, System.String[]

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası uzmanları Suudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırı ile ilgili yürütülecek soruşturmaya katılmaya davet etti. Suudi Arabistan Dışişleri, diğer ülkeleri saldırının arkasında bulunanları kınamaya çağırdı.


İlk araştırmalarda elde edilen bulgulara göre Suudi Arabistan petrol üretiminin yarısından fazlasını etkileyen saldırılarda İran silahları kullanıldı.

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Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:45 
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