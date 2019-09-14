Son Dakika Haberleri: - Suudi Arabistan Petrol Tesislerine Saldırı
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- Suudi Arabistan Petrol Tesislerine Saldırı

1 saat önce

- Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırıRİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

- Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi'ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurdu. Açıklamada, çıkan iki yangının yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alındığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, 17 Ağustos'ta Yemen'deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı ile Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, 2-10 trilyon dolar arası piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi kabul ediliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırıyor.

- Suudi Arabistan Petrol Tesislerine Saldırı

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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Suudi Arabistan petrol tesislerine İHA'yla saldırı düzenlendi
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