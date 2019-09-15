Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan petrol üretiminin geçici olarak durdurdu
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Suudi Arabistan petrol üretiminin geçici olarak durdurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan petrol üretiminin geçici olarak durdurdu, System.String[]

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:10 
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