Suudi Arabistan petrol üretiminin geçici olarak durdurdu
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:10
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