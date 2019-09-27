Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor
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Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor

1 saat önce

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı

Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor, System.String[]

Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı.


Ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Riyad yönetimi daha önceki yıllarda uygulanan katı kuralların bazılarını gevşetmeye başladı.

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Suudi Arabistan, turist, Riyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:00 
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