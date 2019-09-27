Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltmak için turizme yöneldi, vize rejimi değişiyor
1 saat önce
Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı
Suudi Arabistan ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yeni vize rejimini uygulamaya başladı.
Ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek isteyen Riyad yönetimi daha önceki yıllarda uygulanan katı kuralların bazılarını gevşetmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:00
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