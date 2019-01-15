Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın Lüks Hayatı (Herkes Merak Ediyor!)?2019

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın Lüks Hayatı (Herkes Merak Ediyor!)?2019

1 saat önce

31 Ağustos 1985 doğumlu 34 yaşındaki Suudi Arabistan veliaht prensi, Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud Krallığın en genç yöneticisi unvanına sahiptir.

31 Ağustos 1985 doğumlu 34 yaşındaki Suudi Arabistan veliaht prensi, Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud Krallığın en genç yöneticisi unvanına sahiptir. Kral Selman'ın oğlu olan Muhammed Bin Salman ayrıca savunma bakanı, Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: Youtube

Kral Selman, Sultan Abdülaziz, Suudi Arabistan, Genel
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