Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın Lüks Hayatı (Herkes Merak Ediyor!)?2019
1 saat önce
31 Ağustos 1985 doğumlu 34 yaşındaki Suudi Arabistan veliaht prensi, Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud Krallığın en genç yöneticisi unvanına sahiptir.
31 Ağustos 1985 doğumlu 34 yaşındaki Suudi Arabistan
veliaht prensi, Muhammed bin Selman bin Abdülaziz
el-Suud Krallığın en genç yöneticisi unvanına sahiptir. Kral Selman
'ın oğlu olan Muhammed Bin Salman ayrıca savunma bakanı, Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: Youtube
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