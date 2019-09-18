Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan: Rafineri saldırısına İran'ın müdahil olduğunu maddi delillerle kanıtlayacağız
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Suudi Arabistan: Rafineri saldırısına İran'ın müdahil olduğunu maddi delillerle kanıtlayacağız

1 saat önce

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 14 Eylül'de iki petrol üretim rafinerisini hedef alan saldırılara İran'ın dahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller sunacağını açıkladı.

Suudi Arabistan: Rafineri saldırısına İran'ın müdahil olduğunu maddi delillerle kanıtlayacağız, System.String[]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 14 Eylül'de iki petrol üretim rafinerisini hedef alan saldırılara İran'ın dahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller sunacağını açıkladı.


Bakanlık açıklamasında "Terör saldırısında İran silahlarının kullanıldığını ve İran'ın dahli olduğunu gösteren maddi deliller sunacağız." denildi.

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Suudi Arabistan, Eylül, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:45 
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