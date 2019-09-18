Suudi Arabistan: Rafineri saldırısına İran'ın müdahil olduğunu maddi delillerle kanıtlayacağız
1 saat önce
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 14 Eylül'de iki petrol üretim rafinerisini hedef alan saldırılara İran'ın dahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller sunacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 14 Eylül'de iki petrol üretim rafinerisini hedef alan saldırılara İran'ın dahil olduğunu kanıtlayan maddi deliller sunacağını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında "Terör saldırısında İran silahlarının kullanıldığını ve İran'ın dahli olduğunu gösteren maddi deliller sunacağız." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:45
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