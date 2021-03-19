Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarının Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini açıkladı - Son Dakika

Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarının Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini açıkladı

19.03.2021 04:33
Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarının Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini açıkladı, System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında uygulanacak programla ilgili açıklamada bulundu.

Program kapsamında, Mescid-i Nebevi'nin teravih namazlarından yarım saat sonra kapatılacağı, sabah namazından 2 saat önce açılacağı, ramazanın son 10 gününde ise mescidin 24 saat açık olacağı ifade edildi.

Ramazan ayında 45 bini Mescid-i Nebevi'nin içinde, 15 bini de batı tarafında yeni yapılan avlularda olmak üzere 60 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği belirtildi.

Geçen yıl ramazan ayında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Ramazan, Medine, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarının Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini açıkladı - Son Dakika


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