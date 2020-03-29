Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü - Son Dakika

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Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü
6 saat önce
Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.
Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.
Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.
Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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