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Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü
7 saat önce
Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü
Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:44
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