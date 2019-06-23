Suudi Arabistan 'rota' değiştirdi
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Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18
Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.
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