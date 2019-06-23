Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan 'rota' değiştirdi
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Suudi Arabistan 'rota' değiştirdi

2 dakika önce

Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.

Suudi Arabistan 'rota' değiştirdi, System.String[]
Suudi Arabistan Havayolları, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle uçuş rotasını tedbir amaçlı olarak değiştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 
Suudi Arabistan, Ekonomi
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