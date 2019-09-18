- Suudi Arabistan: "Saldırı İran tarafından finanse edilmiş"

"Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır"

RİYAD - Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini ileri sürerek, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında basın açıklamasında bulundu. Al-Malki, saldırının dünyadaki en büyük petrol sahalarından birine yapıldığını hatırlatarak, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" diye konuştu. Saldırıda kullanılan silahların İran menşeili olduğunu belirten Sözcü al-Malki, Husi milislerinin saldırıyı üstlendiğini yalnız saldırının boyutu ve yapılış şekli ve kuzeyden güneye doğru yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda saldırının Yemen'den yapılamayacağını belirtti. Al-Malki, "Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş" diye konuştu.

"Tam olarak nereden geldiğini belirlemek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Saldırının Yemen'deki grupların gerçekleştirebileceği bir saldırının kapasitesinden daha büyük olduğunu belirten al-Malki, daha önceden gerçekleştirilen saldırılardan edindikleri bilgiler doğrultusunda emin olduklarını söyledi. Saldırının Yemen'den yapılmadığının altını çizen Al-Malki, Yemen'deki grupların İran Devrim Muhafızları'nın emirlerini yerine getirdiğini kaydederek, "Bu gibi saldırılar, bu kapasiteye sahip saldırılar daha çok kuzeyden geliyor. Kuzey tarafından herhangi bir yerden gelmiş olabilir, biz şimdi tam olarak nereden geldiğini belirlemek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savunma sistemlerimiz ile gurur duyuyoruz"

Suudi Arabistan hava savunma sisteminin neden başarısız olduğu yönündeki soruya ise Sözcü al-Malki, Suudi Arabistan'ın dünya üzerinde en çok saldırıya uğrayan ülkelerden biri olduğunu ve şuana kadar yüzlerce saldırının savunma sistemleri ile geri püskürtüldüğünü ve savunma sistemleri ile gurur duyduklarını söyledi. Saldırıya ne şekilde cevap verileceği sorusuna ise al-Malki, şuanda saldırının tam olarak nereden yapıldığını belirlemek üzerine çalıştıklarını, bunun belirlenmesi üzerine politik çerçevede belirlenecek şekilde harekete geçileceğini belirtti.