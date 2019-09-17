Suudi arabistan: saldırılarda iran silahlarının kullanıldığına dair kanıtlar var

Dışişleri Bakanlığı , dün yaptığı açıklamada, 14 Eylül 'de yerel saatle 04.00'te Aramco tesislerine yapılan son saldırılarda, İran silahlarının kullanıldığına dair kanıtların bulunduğunu ve ön soruşturmalar sonrasında saldırıların kaynağının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlk araştırmalar, saldırıda kullanılan silahların İran silahları olduğunu göstermiştir. Saldırının kaynağını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor. Krallık, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bu korkunç suçu kınıyor ve bu saldırının öncelikli hedefinin, küresel enerji kaynakları olduğunu onaylıyor" ifadeleri kullanıldı.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇAĞRI: BU PERVASIZ DAVRANIŞA KARŞI KESİN VE NET BİR POZİSYON ALIN'

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kamuoyuna da çağrı yapılarak, "Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası kamuoyunun bu eylemi kınayanlar için takdirini ifade ediyor. Krallık, uluslararası kamuoyunun bu eylemin arkasında yatanları kınama sorumluluğunu üstlenmeye ve küresel ekonomiyi tehdit eden bu pervasız davranışa karşı kesin ve net bir pozisyon almaya çağırıyor" denildi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ SORUŞTURMAYA KATILMALARI İÇİN DAVET EDECEĞİZ'

Bakanlık, BM'yi ve uluslararası uzmanları da soruşturmaya katılmaları için davet edeceğini belirterek, "Soruşturma devam ederken, Krallık, durumu değerlendirmek ve soruşturmaya katılmak için BM ve uluslararası uzmanları davet edecek. Krallık, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için soruşturmanın sonucuna dayanarak uygun önlemleri alacaktır. Krallık, topraklarını ve insanlarını savunma ve bu saldırılara cevap verme yeteneğine ve çözümüne sahiptir" dedi.