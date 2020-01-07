Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı, Pompeo ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı, Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı, Pompeo ile görüştü

6 saat önce

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı, Pompeo ile görüştü, System.String[]

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Halid bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bin Selman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da Pompeo ile bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Bin Selman görüşmede, bölgesel ve uluslararası istikrarı korumak için atılabilecek adımların masaya yatırıldığını aktardı.

CNN'in daha önce Suudi kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Suudi Arabistan'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, bölgede artan gerginlikten endişe duyduğu ve Halid bin Selman'ın Pompeo'ya tansiyonun yükseltilmemesi çağrısı yapacağı belirtilmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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