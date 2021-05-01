Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Cidde'ye saldırı girişimi engellendi - Son Dakika

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cidde'yi hedef alan hava saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cidde kentini havadan hedef alan bir saldırının engellendiği duyuruldu. Açıklamada, "Cidde'ye yönelik belirsiz bir düşman hava hedefi imha edildi" ifadesini kullanıldı. Saldırı girişimini hiçbir grup üstlenmezken, Savunma Bakanlığı da saldırının arkasında kimin olabileceğini ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan sonra ikinci büyük şehir olan ve Kızıldeniz kıyısında yer alan Cidde, yoğun ekonomik faaliyetler nedeniyle ülke için stratejik bir önem taşıyor. - CİDDE