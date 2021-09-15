Suudi Arabistan, "Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" oluşturuyor - Son Dakika

Suudi Arabistan, savunma sistemlerini geliştirmek için "Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" oluşturulması kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplandı.

"Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" oluşturulmasına onay verildiği, yeni kurumun mali ve idari yönden bağımsız olacağı ve Bakanlar Kurulu Başkanı'na bağlı olacağı kaydedildi.

Savunma sistemleri ve teknolojilerle ilişkili alanlarda yeniliklere ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen kurumun, bu konuya ilişkin politika ve stratejiler geliştireceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD'nin, Afganistan'dan sonra Orta Doğu ülkelerindeki askeri varlığını da önemli ölçüde azaltmaya başladığı iddia edilmişti.

Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 Patriot hava savunma sistemini çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ileri sürülmüştü.

Öte yandan son dönemde, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik artan balistik füze atışları ile silahlı insansız hava araçlarıyla düzenledikleri saldırıların, "Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" kurulması kararında etkili olduğu düşünülüyor.