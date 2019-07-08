Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi
6 dakika önce
Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:02
Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737
Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.
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