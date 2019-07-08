Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi
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Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi

6 dakika önce

Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.

Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi, System.String[]
Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:02 
Boeing 737, Ekonomi
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