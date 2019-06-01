Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan siyasetini değiştirirse yarın Riyad'a gitmeye hazırım"
Son Dakika Güncel Haber

"Suudi Arabistan siyasetini değiştirirse yarın Riyad'a gitmeye hazırım"

48 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın Tahran yönetimiyle ilgili siyasetini değiştirmesi durumunda yarın Riyad'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın Tahran yönetimiyle ilgili siyasetini değiştirmesi durumunda yarın Riyad'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.
İran'ın Arapça yayın yapan "Al Alam" televizyonuna konuşan Zarif, Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Basra Körfez ülkeleri arasında müzakereden yana olduklarını ve bu müzakerelerin, "saldırmazlık anlaşması" ile de neticelenebileceğini dile getiren Zarif, "Eğer Suudi Arabistan hükümeti, siyasetini değiştirmeye hazırsa yarın Riyad'a gidebilirim." görüşlerini paylaştı.
Zarif, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediklerini ancak birkaç ülkenin başka bir yol seçtiğini ve bunun da herkesten önce bu ülkeler için tehlikeli olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin geçen hafta Körfez turu kapsamında Umman, Katar ve Kuveyt'e gittiğini hatırlatan Zarif, İranlı bakan yardımcısının diğer ülkelere gitmemesinin Tahran değil o ülkelerin tercihi olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk makaleyi Arapça olarak Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine yazdığına ve bölge ülkelerine müzakere önerisinde bulunduğuna işaret eden Zarif, şunları anlattı:
"(İran Cumhurbaşkanı) Sayın Hasan Ruhani, Kuveyt Emiri'nin İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili mesajına olumlu cevap verdi ancak (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman, 'İran ile müzakere edilecek bir şey yok ve savaşı İran topraklarına taşıyacağız' dedi. Dostlarımız müzakere önerisine önem vermedi, çünkü umutlarını başka yere bağlamışlardı. İran ise tüm Körfez ülkelerine kucak açmaya hazırdır."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Tahran, İran, Riyad, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:39:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suudi Arabistan siyasetini değiştirirse yarın Riyad'a gitmeye hazırım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]