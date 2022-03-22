Suudi Arabistan, Sudan'a "siyasi ve ekonomik" desteğini teyit etti - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın, ülkedeki geçiş dönemine desteğini, yatırıma hazır olduğunu ve Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamak için iş birliğini sürdürmeyi teyit ettiğini belirtti.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre dün Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Burhan, Suudi yönetimine Sudan'daki siyasi gelişmeler hakkında bilgi vererek, İran destekli Husiler'in saldırıları karşısında Riyad ile dayanışma içerisinde olduklarını, Suudi Arabistan'ın istikrarsızlığının Sudan ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını bildirdi.

Burhan, "Suudi Arabistan, Sudan'daki geçiş dönemine desteğini, uygun ortam bulunduğunda açık yatırıma hazır olduğunu ve Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamak için iş birliğini sürdürmeyi teyit etti." ifadelerini kulandı.

Burhan, dün, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.