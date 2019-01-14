Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Suriye'de Büyükelçilik Açacağı İddiasını Yalanladı

Suudi Arabistan Suriye'de Büyükelçilik Açacağı İddiasını Yalanladı

51 dakika önce

Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Suriye'de Büyükelçilik Açacağı İddiasını Yalanladı, System.String[]
Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Orta Doğu'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Şam, Suriye, Suudi Arabistan, Güncel
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