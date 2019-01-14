Suudi Arabistan Suriye'de Büyükelçilik Açacağı İddiasını Yalanladı
51 dakika önce
Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Suudi Arabistan
, Suriye
'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
'nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam
'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı
İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Orta Doğu
'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:27 Kaynak: AA
Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor
Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
Younes Belhanda, Al İttihad ile El Sıkıştı