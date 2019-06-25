Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
26 dakika önce
Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
güvenlik güçleri Yemen
'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu. Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen'de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir'i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı.
(İHA)
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