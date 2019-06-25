Son Dakika Haberleri: - Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
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- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı

1 saat önce

- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladıRİYAD - Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.

- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
RİYAD - Suudi Arabistan güvenlik güçleri Yemen'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen'de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Abu Usama al-Muhajir'i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı.
- Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan, Güncel
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