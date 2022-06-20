Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya 'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Vietnam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı - Son Dakika

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